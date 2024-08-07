Έκανε λάθη, αλλά δεν τα πλήρωσε στον μέγιστο βαθμό και συνεχίζει να… ελέγχει την υπόθεση πρόκριση ο ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά βρήκε ισάριθμες απαντήσεις και κατάφερε να φύγει με το 2-2 από τη Σουηδία. Αποτέλεσμα ικανοποιητικό βάσει της εικόνας του στο ματς, αφού δεν είχε καλό πρόσωπο και πλέον σε μία εβδομάδα στην Τούμπα κρατά την τύχη στα χέρια του για την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Τάισον και Μπάμπα τα τέρματα του δικέφαλου του βορρά, ενώ ο Τισουντάλι έκανε ντεμπούτο περνώντας ως αλλαγή.

Κορυφαίος ο Κοτάρσκι, ο οποίος με τις επεμβάσεις του κράτησε την ισοπαλία για τους ασπρόμαυρους.

