Μία μέρα μετά τη δεύτερη σερί ήττα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, από την Αρμάνι Μιλάνο, και πριν το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια (08/01, 21:15) για την 21η αγωνιστική, ο Εργκίν Αταμάν έριξε «βόμβα» για το μέλλον του στην ομάδα, στη media day των «πράσινων».



Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον πάγκο του «επτάστερου», αν στο φινάλε της φετινής σεζόν δεν έχει καταφέρει να τον οδηγήσει στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας ή του πρωταθλήματος, σχολιάζοντας πως θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει κίνητρο στους παίκτες του.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα», είπε αναλυτικά ο Αταμάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.