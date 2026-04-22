Η Τότεναμ έβαλε αγγελία στο LinkedIn και αναζητά ψυχολόγο για την ομάδα

Την απόφαση να προσλάβει αθλητικό ψυχολόγο για την πρώτη ομάδα πήρε η Τότεναμ!

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι περί... αλλαγής στη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών, ο λονδρέζικος σύλλογος έβγαλε αγγελία στο LinkedIn αναζητώντας έναν κορυφαίο ψυχολόγο για να αναλάβει επικεφαλής στο τμήμα της ομάδας!

«Ο ρόλος περιλαμβάνει την ατομική υποστήριξη των παικτών, τη συστηματική εργασία σε όλο το προπονητικό και το επιτελείο απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας ψυχολογικά ενημερωμένης κουλτούρας απόδοσης σε όλη την ομάδα», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι «spurs».

Θυμίζουμε πως η Τότεναμ βρίσκεται στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και εντός της ζώνης του υποβιβασμού, στο -2 από την παραμονή και ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της σεζόν!

Χαρακτηριστικό είναι πως ο σύλλογος αγνοεί τη νίκη στα 15 τελευταία ματς πρωταθλήματος (!), με την εικόνα της ομάδας να μην αλλάζει ακόμη και με την πρόσληψη του Ντε Τζέρμπι πριν από έναν μήνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.