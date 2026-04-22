«Άντεξε» η ΑΕΛ Novibet, 1-1 με την Κηφισιά

Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στη Λάρισα για την 4η αγωνιστική των playouts της Super League, σε αποτέλεσμα που κρατά τα πάντα ανοιχτά στη μάχη της παραμονής.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν από νωρίς με το πέναλτι του Πόμπο και έδειχναν να έχουν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, εκμεταλλευόμενοι την πίεση και το άγχος των «βυσσινί».

Ωστόσο, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε ένταση και βρήκε την ισοφάριση με τον Σαγάλ, δείχνοντας πως δεν είναι διατεθειμένη να «παραδοθεί».

Παρά την πίεση που είχε η ΑΕΛ για το τρίποντο, η Κηφισιά ήταν εκείνη που έχασε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο φινάλε για να πάρει τη νίκη και να «καθαρίσει» την υπόθεση σωτηρία, όμως πλήρωσε την αστοχία της, με το ματς να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή. Στους 24 βαθμούς η ΑΕΛ και σε ισοβαθμία με τον Πανσερραϊκό, ενώ στους 30 βαθμούς ανέβηκε η Κηφισιά.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε την ΑΕΛ Νovibet με 3-5-2 και τον Αναγνωστόπουλο κάτω από την εστία. Δεξί μπακ-χαφ ο Αποστόλοπουλος, ο Μασόν αριστερό και Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά και Ηλιάδη η τριάδα στα στόπερ. Ατανάσοφ-Ναόρ το δίδυμο στα χαφ, με τον Χατζηστραβό σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τους Τούπτα και Σαγάλ.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Ραμίρες κάτω από τα γκολπόστ. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί, ενώ Ρουκουνάκης και Αμανί βρίσκονταν στα χαφ. Ο Πόμπο μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο, με τον Νούνελι στα δεξιά της επίθεσης, τον Αντόνισε στα αριστερά και τον Χριστόπουλο στην κορυφή.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο στη Λάρισα ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να δείχνουν διάθεση να ψάξουν το παιχνίδι τους κυρίως μέσα από στημένες φάσεις. Η ΑΕΛ προσπάθησε να πάρει μέτρα από νωρίς, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ραμίρες. Η Κηφισιά άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνη, φτάνοντας κοντά στο γκολ με κεφαλιά του Πόκορνι στο 8', ενώ στο 11' ο Πόμπο δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, με τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει.

Το παιχνίδι άλλαξε στο 16', όταν μετά από σέντρα του Κονατέ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μασόν και ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε πέναλτι. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ στο κέντρο της εστίας έκανε το 0-1. Μετά το γκολ, η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, ανεβάζοντας την πίεσή της και ψάχνοντας κυρίως τη δεξιά πλευρά, εκμεταλλευόμενη και την παρουσία του Λαρουσί που είχε δεχθεί νωρίς κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, οι «βυσσινί» δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες, περιοριζόμενοι κυρίως σε στημένες φάσεις και γεμίσματα.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 41', όταν ο Τούπτα βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Ραμίρες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τους αμυντικούς της Κηφισιάς στη συνέχεια της φάσης. Στα τελευταία λεπτά, ο ρυθμός έπεσε ξανά, με πολλά μαρκαρίσματα και διακοπές, ενώ η ΑΕΛ προχώρησε και σε αλλαγή σχηματισμού (4-2-3-1) λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Αποστολάκη, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Γκάρατε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διαφορετική εικόνα, καθώς η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά και με ξεκάθαρη διάθεση να πιέσει για την ισοφάριση. Οι «βυσσινί» ανέβασαν την έντασή τους και πήραν την κατοχή, με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στο 56', όταν ο Κακουτά από εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή δεν κατάφερε να βρει εστία. Ωστόσο, η πίεση απέδωσε άμεσα, καθώς στο 57' ο Σαγάλ συνέκλινε από τα δεξιά, σούταρε και μετά από κόντρα στον Πέτκοφ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Το παιχνίδι άνοιξε, με την Κηφισιά να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους στην κόντρα. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες με τον Ταβάρες και τον Μπένι, όπου αμφότεροι δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 87' η κεφαλιά του Πόκορνι πέρασε λίγο άουτ. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να κλείσει καλά το ματς, με την Κηφισιά να έχει τις φάσεις για να φύγει νικήτρια και να... καθαρίσει με την υπόθεση παραμονή, ωστόσο, δεν βρήκε το γκολ της νίκης, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

MVP: Ο Ρουκουνάκης ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μία γεμάτη και ουσιαστική εμφάνιση. Κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου με πολλά κλεψίματα, μετέφερε σωστά την μπάλα και είχε κομβικό ρόλο στη μετάβαση της Κηφισιάς από άμυνα σε επίθεση. Από την στιγμή που τον εμπιστεύτηκε ο Λέτο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, ο Έλληνας μέσος τον έχει δικαιώσει, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις και αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της Κηφισιάς.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Παπαπέτρου είχε γενικά καλή παρουσία, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα και τις εντάσεις που προέκυψαν, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Η φάση του πέναλτι για την Κηφισιά ήταν σωστή, καθώς υπήρξε καθαρή παράβαση χεριού, ενώ δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση στη συνέχεια.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΛ Νοvibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45?' Γκάρατε), Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα (46' Κακουτά), Ιλιάδης, Μασόν, Ναόρ (67' Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46' Όλαφσον), Σαγάλ (81' Ενγκόι), Τούπτα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νούνελι (46' Ταβάρες, 90+3' Μποτία), Πόμπο (75' Ζέρσον), Αντόνισε (75' Μπένι), Χριστόπουλος (75' Μίγιτς).



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.