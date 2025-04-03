Μονακό-Παναθηναϊκός: Για να βγάλει αντίδραση και να κλειδώσει το πλεονέκτημα

Δεύτερη συνεχόμενη... γαλλική αποστολή για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Μονακό στο «Gaston Medicin» για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (20:00, NovaSports 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να βγάλει αντίδραση και να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από την Παρί, την πρώτη τους στο ΟΑΚΑ από τα τέλη Νοέμβρη. Παρά το γεγονός πως προσπάθησαν για μία επική ανατροπή από το -17, οι παίκτες του Αταμάν ηττήθηκαν με σκορ 101-98 και απέτυχαν να εξασφαλίσουν από την προηγούμενη αγωνιστική το πλεονέκτημα έδρας. Κάτι που σημαίνει, πως θα χρειαστούν μία νίκη στα εναπομείναντα δύο ματς με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα για να «σιγουρέψουν» την τετράδα.

Μάλιστα, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει επί των Μονεγάσκων με διαφορά μεγαλύτερη ή ίση των τεσσάρων πόντων, θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση της κατάταξης, αφού θα βρεθεί στο +1 από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχοντας και τη μεταξύ τους ισοβαθμία, με μία αγωνιστική να απομένει. Σε περίπτωση νίκης της Μονακό, η γαλλική ομάδα θα εξασφαλίσει την τρίτη θέση, και ο Παναθηναϊκός θα στραφεί στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ ώστε να «σφραγίσει» το πλεονέκτημα.

Όσον αφορά στους Μονεγάσκους, βρίσκονται σε πολύ καλό «φεγγάρι», αφού προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες με Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις και Ολυμπιακό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, έχει ρεκόρ 20-12 όπως και ο Παναθηναϊκός, και θέλει να εξασφαλίσει την τρίτη θέση με νίκη επί των «πράσινων», έτσι ώστε να μην «μπλέξει» στην τελευταία αγωνιστική, όταν και δίνει γαλλικό «εμφύλιο» με τη Βιλερμπάν στη Λιόν.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Μωραΐτη. Από πλευράς Μονακό, αμφίβολος είναι ο Τζόρνταν Λόιντ, που δεν αγωνίστηκε στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Το τριφύλλι θα έχει μαζί του τη στήριξη των 150 περίπου οπαδών που θα βρίσκονται στο πλευρό του.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Η προϊστορία των δύο ομάδων

Πολύ μικρή είναι η προϊστορία των δύο ομάδων, καθώς η Μονακό συμμετέχει για μόλις 4η σεζόν στην Ευρωλίγκα. Οι Γάλλοι έχουν επικρατήσει σε πέντε από τις επτά αναμετρήσεις (όλες εκτός από τις δύο της προηγούμενης σεζόν), ενώ στον πρώτο γύρο νίκησαν 91-88 στο ΟΑΚΑ, στο ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο τους.

30/09/2021 Μονακό-Παναθηναϊκός 75-63 (Κανονική διάρκεια)

01/02/2022 Παναθηναϊκός-Μονακό 83-91 (Κανονική διάρκεια)

21/10/2022 Παναθηναϊκός-Μονακό 80-83 (Κανονική διάρκεια)

08/03/2023 Μονακό-Παναθηναϊκός 84-70 (Κανονική διάρκεια)

20/12/2023 Μονακό-Παναθηναϊκός 90-91 (Κανονική διάρκεια)

11/01/2024 Παναθηναϊκός-Μονακό 88-63 (Κανονική διάρκεια)

29/11/2024 Παναθηναϊκός-Μονακό 88-91 (Κανονική διάρκεια)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.