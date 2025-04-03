Ούτε μήνας δεν έχει περάσει από την επική ανατροπή της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για το πρωτάθλημα και οι «μπλαουγρκάνα» άλωσαν και πάλι το «Μετροπολιτάνο», αυτήν τη φορά για το Copa del Rey.

Η ομάδα του Φλικ ήθελε νίκη κόντρα σε αυτήν του Σιμεόνε μετά το 4-4 του πρώτου αγώνα για τα ημιτελικά και χωρίς να... ιδρώσει ιδιαίτερα, νίκησε 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό!

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το πρώτο clasico σε τελικό Κυπέλλου -έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια- να είναι πλέον γεγονός (Σεβίλη, 26/04)!

Με το πόδι στο γκάζι μπήκε η Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να δείχνει αμέσως πως θα αποτελέσει μόνιμο πρόβλημα για την άμυνα της Ατλέτικο. Όχι πως δεν το γνώριζε αυτό η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε, ωστόσο ο Ισπανός νεαρός εξτρέμ ήταν… άπιαστος. Η πρώτη του ενέργεια ήρθε μόλις στο πρώτο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να μπει κάποιος στην πορεία της σέντρας που έκανε.

Στο 7' ο Αθπλικουέτα έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Ραφίνια, γλιτώνοντας με κίτρινη κάρτα, ενώ στο 12' ο Γιαμάλ με φοβερή πρώτη επαφή απέφυγε τον Ρεϊνίλντο και εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Οι «μπλαουγκράνα» κυριαρχούσαν στο γήπεδο, πάταγαν εύκολα περιοχή και με τον Πέδρι ρυθμιστή του παιχνιδιού έλεγχαν απόλυτα τα ηνία. Το μόνο που τους έλειπε ήταν η σωστή απόφαση στην τελική ενέργεια. Ένα πρόβλημα που το έλυσε… ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 17χρονος έβγαλε μια απίστευτη κάθετη στον Φεράν Τόρες και εκείνος πλάσαρε τον Μούσο για να ανοίξει το σκορ. Με φτερά στα πόδια πλέον, οι παίκτες του Φλικ έβγαζαν τη μία φάση μετά την άλλη, με τον Μπαλντέ να μην βρίσκει στόχο μέσα από την περιοχή στο 30'.

Στο 39' ο Ραφίνια νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Μούσο, με τους παίκτες της Ατλέτικο να είναι φανερά εκνευρισμένοι, καθώς δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ανωτερότητα της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, η μισή σχεδόν ομάδα (5 παίκτες) είχε δεχθεί κίτρινη μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Τσόλο πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο τον... δήμιο της Μπαρτσελόνα, Σόρλοθ και εκείνος έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Σέζνι, ενώ λίγο αργότερα σε παρόμοια φάση, αστόχησε από ακόμα ευνοϊκότερη θέση. Ωστόσο σε αμφότερες τις περιπτώσεις και επειδή έπαιζε στο όριο του οφσάιντ, ήταν εκτεθειμένος. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε η προσπάθεια των «ροχιμπλάνκος» να επιτεθούν, αλλά για ακόμα μια φορά, ο Νορβηγός ξεκίνησε από θέση οφσάιντ. Ο Σόρλοθ σκόραρε, αλλά ήταν για εκατοστά μπροστά από τη γραμμή της άμυνας της Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα το γκολ να μην μετρήσει.

Πέρα από τις ευκαιρίες του Σόρλοθ, η Ατλέτικο δεν μπορούσε να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο στον αγωνιστικό χώρο, η Μπαρτσελόνα διατηρούσε πολύ εύκολα την μπάλα στα πόδια της παρά την πίεση που δεχόταν και στο τέλος πήρε -ίσως και πιο άκοπα από όσο περίμενε- την πρόκριση στον τελικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.