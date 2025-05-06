Οι συγκινήσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο και η σειρά της Μονακό με την Μπαρτσελόνα έφτασε στο φινάλε της. Το μόνο που μένει πλέον είναι να δούμε ποια ομάδα θα έχει το καθαρό μυαλό ώστε στο Game 5 της σειράς να πάρει το χρυσό εισιτήριο για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Η σειρά στο ξεκίνημα της έμοιαζε να ότι θα καταλήξει με ευκολία στα χέρια των Μοναγάσκων, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε επίδειξη δύναμης μέσα στην έδρα της, κάνοντας άνετα το 2-0, παίρνοντας άξια τον τίτλο του μεγάλου φαβορί.

Όλα αυτά βέβαια άλλαξαν όταν η σειρά οδηγήθηκε στη Βαρκελώνη, με τους «μπλαουγκράνα» με περίσσια αποθέματα ψυχής να κάνουν το απρόσμενο, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με εκπληκτικές εμφανίσεις.

Πλέον η Μονακό βρίσκεται στα σχοινιά και επιβάλλεται να βγάλει αντίδραση αν δεν θέλει να βρεθεί εκτός Final 4, πετώντας στα σκουπίδια μία πρόκριση που έδειχνε απίθανο να χαθεί από τα χέρια της.

Στα αγωνιστικά, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει σημαντικές απουσίες, καθώς θα παραταχθεί σίγουρα χωρίς τους Νίκο Λαπροβίτολα, Τσιμέζι Μέτου, Ντάμε Σαρ, ο Γιαν Βέσελι, όπως και τον Χουάν Μεντόζα που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο. Για τη Μονακό δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και όλοι βρίσκονται στη διάθεση του Σπανούλη.

Tην αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Μίλαν Νέντοβιτς και Γκίτις Βίλιους.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Μονακό – Μπαρτσελόνα 97-80

Game 2: Μονακό – Μπαρτσελόνα 92-79

Game 3: Μπαρτσελόνα – Μονακό 100-89

Game 4: 2/5, 20:45 Μπαρτσελόνα – Μονακό 79-72

Game 5: 6/5, 20:00 Μονακό – Μπαρτσελόνα

