Μονακό: Καλεί τον Παναθηναϊκό να προκριθούν παρέα απόψε στο Final 4 με... Deadpool

Η Μονακό μάς έχει συνηθίσει σε ευφάνταστες αναρτήσεις και αυτή τη φορά δεν απογοήτευσε.



Ενόψει του αποψινού Game 5 που δίνει απέναντι στη Μονακό, αλλά και του αντίστοιχου «τελικού» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές, η ομάδα του Πριγκιπάτου κάλεσε τους «πράσινους» να προκριθούν στο Final 4 χέρι-χέρι.

Χρησιμοποιώντας ένα πλάνο από την ταινία Deadpool & Wolverine, που έσπασε ταμεία το 2024, οι Μονεγάσκοι γράφουν: «Είναι η ώρα μας, Παναθηναϊκέ! Πάμε να προκριθούμε στο Final 4 ΜΑΖΙ».

It’s our time, Panathinaikos.



Let’s make the Final Four TOGETHER ✊ @Paobcgr pic.twitter.com/1m4vuBgA6h — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) May 6, 2025

