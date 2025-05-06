Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μονακό καλεί τον Παναθηναϊκό να προκριθούν παρέα απόψε στο Final 4 με... Deadpool - Δείτε βίντεο

Δείτε την ανάρτηση της Μονακό για τα αποψινά Game 5 της Ευρωλίγκας σε Πριγκιπάτο και ΟΑΚΑ

Μονακό: Καλεί τον Παναθηναϊκό να προκριθούν παρέα απόψε στο Final 4 με... Deadpool

Η Μονακό μάς έχει συνηθίσει σε ευφάνταστες αναρτήσεις και αυτή τη φορά δεν απογοήτευσε.

Ενόψει του αποψινού Game 5 που δίνει απέναντι στη Μονακό, αλλά και του αντίστοιχου «τελικού» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές, η ομάδα του Πριγκιπάτου κάλεσε τους «πράσινους» να προκριθούν στο Final 4 χέρι-χέρι.

Χρησιμοποιώντας ένα πλάνο από την ταινία Deadpool & Wolverine, που έσπασε ταμεία το 2024, οι Μονεγάσκοι γράφουν: «Είναι η ώρα μας, Παναθηναϊκέ! Πάμε να προκριθούμε στο Final 4 ΜΑΖΙ».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Μονακό Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark