Δένει τον Γιαμάλ με συμβόλαιο ως το 2030 η Μπαρτσελόνα

Τον ερχόμενο Ιούλιο, όταν κλείνει και τα 18 του χρόνια, ο Λαμίν Γιαμάλ θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα

Λαμίν Γιαμάλ

Νέο, πολυετές, συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα θα υπογράψει ο Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταλανική «Sport», ο 17χρονος ταλαντούχος εξτρέμ θα επεκτείνει τη συνεργασία τους με τους «μπλαουγκράνα» για πολλά ακόμη χρόνια.

Ο Γιαμάλ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τους Καταλανούς, αλλά στις 13 Ιουλίου θα κλείσει τα 18 του χρόνια. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να επικυρωθεί και η ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού επιθετικού, με το νέο να έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει… θραύση με την Μπαρτσελόνα, αλλά και την εθνική Ισπανίας παρότι σε επίπεδο ανδρών αγωνίζεται σταθερά για λιγότερο από μια διετία. Ήδη έχει γράψει 101 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα», έχοντας 22 γκολ και 33 ασίστ, ενώ είναι και 19 φορές διεθνής με την Ισπανία με 4 τέρματα.

Έχει προλάβει να κατακτήσει ήδη ένα πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, ενώ φιλοδοξεί πως στη φετινή σεζόν θα σηκώσει και το Champions League. Φυσικά, πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην αήττητη πορεία της εθνικής Ισπανίας ως την κατάκτηση του Euro.

