«Καμπάνα» UEFA στη Ρεάλ για «ρατσιστική συμπεριφορά» οπαδών της

Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ με πρόστιμο για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της. Οι Μαδριλένοι, που είχαν τιμωρηθεί για ανάλογο παράπτωμα και τον Φεβρουάριο, καλούνται να πληρώσουν 15.000 ευρώ, για ρατσιστικά συνθήματα στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League εναντίον της Άρσεναλ, στις 8 Απριλίου στο Emirates Stadium.



Επίσης της επιβλήθηκε απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων για έναν εκτός έδρας αγώνα με αναστολή. Αυτή η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης την επόμενη σεζόν.

Τον Φεβρουάριο η UEFA είχε τιμωρήσει τη Ρεάλ με πρόστιμο 30.000 ευρώ και με την απειλή μερικού κλεισίματος του «Μπερναμπέου» σε περίπτωση υποτροπής, για «ρατσιστική και μεροληπτική συμπεριφορά» οπαδών της κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα των playoffs του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν επίσης τιμωρηθεί αυτή τη σεζόν από την UEFA για κακή συμπεριφορά οπαδών.

