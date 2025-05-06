Λογαριασμός
Διαθέτει πλοίο για τη μετακίνηση των φίλων του ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό ο Ηλιόπουλος

Η ναυτιλιακή εταιρεία του Μάριου Ηλιόπουλου θα διαθέσει πλοίο για τη μετακίνηση φίλων του ΟΦΗ στην Αθήνα, για τον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό

Ένα πλοίο της εταιρείας του, Seajets, θα διαθέσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για ναύλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φίλων του ΟΦΗ στην Αθήνα για τον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (17/5).

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ επισκέφτηκε το Ηράκλειο και συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Εκεί ανακοίνωσε πως κατόπιν σχετικού αιτήματος, η εταιρεία «Seajets» δέχθηκε να ναυλώσει πλοίο για τους φίλους του ΟΦΗ.

«Ένα πλοίο της εταιρείας μου θα είναι διαθέσιμο για να μεταφέρει Κρητικούς φιλάθλους στον μεγάλο τελικό. Η Κρήτη είναι ένας ιερός τόπος, γεμάτος προοπτικές. Την αγαπώ ιδιαίτερα, καθώς ο πατέρας μου μεγάλωσε και γαλουχήθηκε εδώ, στο Ηράκλειο», τόνισε χαρακτηριστικά.

