Διαθέτει πλοίο για τη μετακίνηση των φίλων του ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό ο Ηλιόπουλος

Ένα πλοίο της εταιρείας του, Seajets, θα διαθέσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για ναύλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φίλων του ΟΦΗ στην Αθήνα για τον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (17/5).



Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ επισκέφτηκε το Ηράκλειο και συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Εκεί ανακοίνωσε πως κατόπιν σχετικού αιτήματος, η εταιρεία «Seajets» δέχθηκε να ναυλώσει πλοίο για τους φίλους του ΟΦΗ.

«Ένα πλοίο της εταιρείας μου θα είναι διαθέσιμο για να μεταφέρει Κρητικούς φιλάθλους στον μεγάλο τελικό. Η Κρήτη είναι ένας ιερός τόπος, γεμάτος προοπτικές. Την αγαπώ ιδιαίτερα, καθώς ο πατέρας μου μεγάλωσε και γαλουχήθηκε εδώ, στο Ηράκλειο», τόνισε χαρακτηριστικά.

