Λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό του Final Four με τον Ολυμπιακό, η Μονακό προβλημάτισε και πάλι με την εικόνα της στο πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 90-65 από τη Σαλόν.

Μάλιστα, φαίνεται πως το αρνητικό αποτέλεσμα δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι Μονεγάσκοι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, υπήρξε έντονη διαμάχη μεταξύ του Βασίλη Σπανούλη και του Μάικ Τζέιμς, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει το «BeBasket», ο Έλληνας τεχνικός τα «έψαλλε» στον Αμερικανό γκαρντ, λόγω ενός αποτυχημένου box-out που έκανε ο τελευταίος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αμέσως, ο Σπανούλης έβαλε στη θέση του τον Ματιέ Στραζέλ, με τον Τζέιμς να συνεχίζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να δείχνει τα... νεύρα του στον πάγκο και έπειτα να φεύγει εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια, όπου έμεινε για αρκετά λεπτά πριν επανεμφανιστεί.

Κανείς από τη Μονακό δεν σχολίασε το συγκεκριμένο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου. Φυσικά, τέτοια γεγονότα συμβαίνουν πολύ συχνά σε όλες τις ομάδες, ωστόσο η διαμάχη αυτή μπορεί να είναι ενδεικτική πως υπάρχει ένας εκνευρισμός στη Μονακό, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα το τελευταίο διάστημα.

