Βάσω Πλευρίτου στον ΣΚΑΪ: «Το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα, περιμένουμε πράξεις για το κολυμβητήριο»

Μετά τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής πόλο γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, η διεθνής περιφερειακή Βάσω Πλευρίτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ και μίλησε στη Φαίη Μαυραγάνη για τη σπουδαία επιτυχία, τις προσωπικές θυσίες και την καθημερινότητα των αθλητριών της υδατοσφαίρισης.

«Θεωρώ ότι είναι η δύναμη ψυχής που έχεις. Είμαστε πανευτυχείς. Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει πολλές θυσίες… Σε κάποιον μπορεί να φαίνεται απλό…», ανέφερε αρχικά η διεθνής περιφερειακή της Εθνικής και του Ολυμπιακού.

Για τη ζωή ενός αθλητή: «Γενικά είναι αρκετά πιεστική και πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα, που ελάχιστες φορές θα βγεις από αυτό. Περιέχει πολλές ώρες προπονήσεις. Όταν είμαστε στους συλλόγους, μειώνεται η προπόνηση και κάνουμε γυμαστήριο μία-μιάση ώρα και κυρίως το πρωί. Μετά στο νερό η πρωινή προπόνηση είναι μία-μιάμιση ώρα προπόνησης και άλλη μιάμιση το βράδυ. Σε άλλες περιόδους μπορεί να είναι 2 και 3 ώρες η προπόνηση. Ξεκίνησα από επτά ετών, άλλες αθλήτριες ξεκίνησαν πιο μεγάλες μετά από κολύμβηση. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Από 13-14 ετών μπορείς να εξελιχθείς σε κάτι καλό…

Αν ξεκινήσεις από μικρή ηλικία, δεν έχω πάει εκδρομές με το σχολείο. Οι μονοήμερες είχαν εξαφανιστεί από το μυαλό μου, δεν συζητάμε για πενθήμερη… Διακοπές το καλοκαίρι επίσης πολύ λίγες μέρες, αλλά από πολύ μικρές βάζαμε ως προτεραιότητα το πόλο και όχι μία διαφορετική καθημερινότητα».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάποιες στερήσεις: «Υπάρχουν φορές και λόγω πίεσης ή αποτυχιών, που σκέφτομαι αξίζει όλο αυτό; Έχω πει ότι τα παρατάω. Στο σχολείο, στη Β’ Λυκείου, είχα κάποιες δυσκολίες και με προπονητές και με διάφορα περί του χώρου. Έλεγα ότι δεν αντέχω άλλο, αλλά οι γονείς μαζί με τις αδερφές μου με κράτησαν ουσιαστικά. Υπήρξαν και άλλες φορές που έλεγα μήπως δεν αξίζει όλο αυτό ή αν χάνω το χρόνο μου».

Για την εξέλιξη του τελικού με την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Δεν νιώσαμε ούτε εμείς αγωνία. Η Ουγγαρία είναι μεγάλο σχολείο. Θεωρώ ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, ήμασταν σίγουρες. Αρχικά πήγαμε στο Παγκόσμιο με στόχο την τετράδα. Ξέραμε ότι θέλαμε να βγούμε πρώτες στον όμιλό μας για να έχουμε έναν σχετικά πιο εύκολο δρόμο για την πορεία μας. Ξεκινήσαμε με ήττα με την Ουγγαρία, αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι νιώθαμε πιο σίγουρες. Είχαμε παίξει σε ένα τουρνουά πριν από το Παγκόσμιο και είχαμε χάσει με 22-11 σε ένα φιλικό με την Ουγγαρία».

Για τις δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη και την απουσία κολυμβητηρίου για τις ανάγκες των προπονήσεών τους: «Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει να θεωρεί πως το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Παρότι κάποιοι το λένε, περιμένουμε πράξεις. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το ΟΑΚΑ για να μας παραχωρηθεί η πισίνα. Αυτό το μήνα υπήρχε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο με άλλα αθλήματα και μας φιλοξενούσαν κάποιοι σύλλογοι».

Για το οικονομικό κομμάτι ενός αθλητή πόλο: «Υπάρχουν κάποιες χρηματικές απολαβές, πέρα από το μετάλλιο, όμως η ομάδα που ήμασταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εμείς που βγήκαμε έβδομες, απλά έχουν τον τίτλο του Ολυμπιονίκη, χωρίς κανένα άλλο προνόμιο…».

