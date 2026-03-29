Νέα τροπή έδωσαν τα ματς της Κυριακής (29/03) στη μάχη της σωτηρίας για τη Stoiximan GBL. Οι νίκες της Καρδίτσας επί του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου επί του Ηρακλή, έφεραν τους «κυανέρυθρους» σε δυσμενή θέση.

Πράγματι, με τα τωρινά δεδομένα, η Καρδίτσα έχει σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή, καθώς βρίσκεται μία νίκη πάνω από τους διώκτες της (ρεκόρ 6-15), ενώ υπερτερεί στην ισοβαθμία απέναντι σε αμφότερους.

Όλα δείχνουν, επομένως, ότι η ομάδα που θα υποβιβαστεί θα προκύψει μεταξύ Πανιωνίου και Αμαρουσίου. Αυτή τη στιγμή, αμφότερες οι ομάδες έχουν από 5 νίκες, με το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου να υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω της διαφοράς στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί, ότι το Μαρούσι θα δώσει ακόμη δύο ματς, καθώς την επόμενη εβδομάδα έχει ρεπό. Από την άλλη, ο Πανιώνιος έχει ακόμη τρεις αγώνες να παίξει, και άρα περισσότερες ευκαιρίες να αυξήσει τις νίκες του.

Το πρόγραμμα των τριών ομάδων που παλεύουν για την παραμονή:

Πανιώνιος

24η αγωνιστική: Πανιώνιος – Ηρακλής (4/4, 16:00)

25η αγωνιστική: Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)

26η αγωνιστική: Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:30)

Μαρούσι

24η αγωνιστική: Ρεπό

25η αγωνιστική: Μαρούσι – Κολοσσός (18/4, 18:15)

26η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:30)

Καρδίτσα

24η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Καρδίτσα (4/4, 18:15)

25η αγωνιστική: Καρδίτσα – Προμηθέας (18/4, 18:15)

26η αγωνιστική: Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:30)

