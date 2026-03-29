Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθλήτρια του UFC πήγε να πνίξει την αντίπαλό της μετά από νοκ άουτ - Δείτε βίντεο

Η Αλέξα Γκράσο κατεδάφισε τη συναθλήτριά της στον πρώτο γύρο στο μαχητικό αυτό άθλημα και από υπερβάλλοντα ζήλο, παραλίγο να την αφήσει στον τόπο

μαχητικά αθλήματα

Μεγάλος σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων, μετά την εγκληματική ενέργεια της Αλέξα Γκράσο στην αναμέτρησή της με την Μέισι Μπάρμπερ για το UFC Fight Night στην «Pledge Arena» του Σιάτλ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μεξικανή πυγμάχος με μια αριστερή γροθιά έβγαλε νοκ άουτ την αντίπαλό της μόλις στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, ενώ τα πάντα είχαν κριθεί και η νίκη ήταν δική της, η ίδια όρμησε πάνω στην Αμερικανίδα και με λαβή στον λαιμό της προκάλεσε πνιγμό, αφήνοντάς την αναίσθητη στο ρινγκ...

Αμέσως παρενέβη ο διαιτητής του αγώνα για να σταματήσει το ματς, με την Μπάρμπερ να σοκάρει τους πάντες καθώς για αρκετή ώρα ήταν αναίσθητη, δεχόμενη την ιατρική φροντίδα του τουρνουά.

Την ίδια στιγμή, η Γκράσο, καταλαβαίνοντας το λάθος της, παρέμεινε δίπλα της και προσευχήθηκε για τη συναθλήτριά της, η οποία ευτυχώς ανέκτησε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάλη Πυγμαχία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark