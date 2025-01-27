Στο πένθος έχει βυθιστεί από την Παρασκευή το ελληνικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια του Παναθηναϊκού, μετά την απώλεια του Μίμη Δομάζου σε ηλικία 83 χρόνων.

Η κηδεία του «Στρατηγού» θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών σήμερα (27/01, 15:00), ενώ η σορός του τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη από το πρωί (09:00) της ίδιας ημέρας.

Πριν κατευθυνθεί για το παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Μίμη Δομάζου, έκανε στάση έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου, όπου είχε μαζευτεί πλήθος ανθρώπων που ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης στα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε ο ύμνος του Παναθηναϊκού, ενώ στα μάτριξ ήταν η φωτογραφία του από την εποχή που μεγαλουργούσε στα γήπεδα.

Στη συνέχεια, το φέρετρο τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από όπου θα περάσουν χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ στη συνέχεια στις 3 το μεσημέρι θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η πομπή στην τελευταία κατοικία του Μίμη Δομάζου στο Α' Νεκροταφείου Αθηνών. Παράλληλα, κατά την τελετή αναμένονται ιδιαίτερα συγκινητικοί λόγοι από τους σημερινούς αρχηγούς της ομάδας ποδοσφαίρου του «τριφυλλιού».

Πόπη Δομάζου: «Ο πατέρας μου είναι εδώ. Όλη η Ελλάδα θρηνεί»

Φανερά συγκινημένη από τις εκδηλώσεις αγάπης στον Μίμη Δομάζο εμφανίστηκε η κόρη του, Πόπη, η οποία τον συνόδευσε στο γήπεδο της Λεωφόρου, πριν από την έκθεση της σορού του σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πατέρας μας, ο πατέρας μου, είναι εδώ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Όλη η Ελλάδα θρηνεί. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε όλους», δήλωσε η τρίτη κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο εγγονός του Μίμη Δομάζου άφησε, μάλιστα, μια μαύρη μπλούζα με τη φράση «αιώνια πιστός» στην οποία ο ίδιος είχε γράψει με σπρέι «μια ζωή Παναθηναικός θα σε αγαπώ μια ζωή παππού, Σταμάτης αιώνια πιστός».

Πηγή: skai.gr

