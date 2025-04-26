Ο Ολυμπιακός βρήκε απέναντί του μια βελτιωμένη σε σύγκριση με το Game 1, Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζοντας περισσότερες δυσκολίες, ωστόσο τελικά κατάφερε να βρει ξανά τις λύσεις και να πάρει τη νίκη με 77-71, κάνοντας το 2-0 στη σειρά και ψάχνοντας πλέον μία ακόμα νίκη για να πανηγυρίσει την πρόκριση στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας!

Εκ των πολυτιμότερων στη νίκη των «ερυθρόλευκων», με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βοήθησε τα μέγιστα τους «ερυθρόλευκους» στο να φτάσουν στη σημαντικότατη νίκη, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, μίλησε αποκλειστικά στο sport-fm.gr και στον Δημήτρη Παπαδήμα!

Αρχικά, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν έπαιξε τόσο καλά όσο στο Game 1 και αντιμετώπισε μπόλικες δυσκολίες, παρουσιάζοντας και έλλειψη ενέργειας μετά την υπερπροσπάθεια που είχε κάνει λιγότερες από 48 ώρες πριν, ενώ στάθηκε στο ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη, παρότι δεν βρέθηκε στα καλύτερά του.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς, γιατί το παιχνίδι θα μπορούσε να αλλάξει χέρια σε οποιαδήποτε στιγμή του. Ευτυχώς, στο τέλος επικρατήσαμε και αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά απόψε δεν παίξαμε όσο καλά όσο παίξαμε πριν από δύο βράδια. Τα ποσοστά ευστοχίας μας δεν ήταν τόσο υψηλά, μας έλειπε ενέργεια, δεν ήμασταν τόσο φρέσκοι όσο ήμασταν στο πρώτο ματς. Παίξαμε και λίγο soft, δεν κάναμε φάουλ και ήταν πιο σκληροί από εμάς. Το αποψινό ήταν ένα μάθημα για εμάς και το πιο σημαντικό είναι ότι επιστρέψαμε και νικήσαμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν παίξαμε όσο καλά όσο θα μπορούσαμε», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, αφού η Ρεάλ είναι μια πραγματικά έμπειρη ομάδα που έχει το... know how στα playoffs και έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να διεκδικήσει την πρόκριση.

«Πρώτα από όλα πρέπει να χαλαρώσουμε απόψε και από αύριο να γεμίσουμε ενέργεια, γιατί αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Ρεάλ ήταν πραγματικά εξοντωτικά για εμάς. Μετά, θα προετοιμαστούμε ξανά για αυτούς. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή ακόμα και όταν βρίσκεται 2-0 πίσω στη σειρά, να βρεθεί στο Final Four και να κατακτήσει και το τρόπαιο τέλος. Πραγματικά, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για αυτά που μας περιμένουν, επειδή πρόκειται για μία πραγματικά έμπειρη ομάδα, που ξέρει πώς να παίζει τα παιχνίδια και τι να κάνει στα playoffs. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα έχουν τελειώσει ακόμα», είπε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του απόδοση και τη βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει μπαίνοντας στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, ο Μιλουτίνοφ τόνισε ότι το μόνο που έχει σημασία πλέον είναι η συνολική απόδοση και το πώς θα καταφέρει η ομάδα να πετύχει τον μεγάλο της στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου, προσθέτοντας πως ό,τι έχει συμβεί νωρίτερα στη regular season για τον κάθε παίκτη, δεν είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι της σεζόν.

«Τώρα, δεν έχει τόση σημασία η ατομική απόδοση η δικιά μου ή οποιοδήποτε άλλου. Τώρα, το μόνο που έχει σημασία είναι η ομαδική απόδοση και το τι μπορεί η ομάδα να καταφέρει. Μένουν λίγα ακόμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ό,τι έχει συμβεί νωρίτερα στη regular season για τον κάθε παίκτη δεν έχει σημασία τώρα. Τώρα το μόνο που έχει σημασία είναι να κάνεις τα πάντα για να νικά η ομάδα σου, γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Για να κατακτήσουμε το τρόπαιο», δήλωσε ο Σέρβος σέντερ.



