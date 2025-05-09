Μίλαν: Πυροβόλησαν ηγετικό μέλος των ultras - Τα ευρήματα της αστυνομίας

Μαφιόζικη επίθεση δέχθηκε μέλος της Curva Sud μέρα μεσημέρι. Ωστόσο οι σφαίρες δεν βρήκαν στόχο, με αποτέλεσμα ο γνωστός οπαδός της Μίλαν να μην υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, ο Λούκα Γκερίνι οδηγούσε ένα Audi περίπου στις 13,30 στην οδό Via degli Imbriani και πέρασε δίπλα του ένα σκούτερ με δυο άτομα. Ο δεύτερος επιβάτης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε το αυτοκίνητο, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η αστυνομία βρήκε πως η πρώτη σφαίρα βρήκε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, η δεύτερη σφηνώθηκε στην πόρτα του οδηγού, ενώ στην τρίτη το όπλο μπλόκαρε, με τους δράστες να βρίσκουν την ευκαιρία να φύγουν.

