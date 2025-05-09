Εκτός απ’ το κομμάτι της ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού που έχει μπει πλέον σε φάση υλοποίησης με την εκκίνηση της θεμελίωσης και της ανατολικής εξέδρας, προχωρούν πλέον σταθερά και τα «γραφειοκρατικά» ζητήματα και δη αυτό της σταθερής χρηματοδότησης του έργου προς τις κατασκευάστριες εταιρίες.

Για την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών που προηγήθηκαν, αλλά και την έναρξη κατασκευής του γηπέδου, έχουν πληρωθεί ως τώρα 31.147.888,32 ευρώ προς τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Από εκεί και πέρα έχουν πλέον εγκριθεί και είναι έτοιμα προς διάθεση απ’ το Ταμείο Κρατικών Επενδύσεων κι άλλα 94,3 εκατ. ευρώ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ποσό που έχει ήδη «δεσμευτεί» κι έχει περάσει από έγκριση απ’ τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

Η δε κατανομή της χρηματοδότησης αυτών των 94,3 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει: 49 εκατ. ευρώ μέσα στο οικονομικό έτος 2025, 15.279.305,25 ευρώ το 2026 και 30.052.980,45 ευρώ το 2027.

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων έχει ήδη αναρτηθεί υπογεγραμμένη απ’ τον πρόεδρό της κ. Ιωάννη Βακουντούζη, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού κ. Γεώργιο-Κωνσταντίνο Γιάνναρο κι αναφέρει:

«Αποφασίζουμε: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 49.000.000,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ-ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2025 Φορέας 64, ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - 72, Κ.Α.Ε. 7326.044 "Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό» για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την εκτέλεση του έργου".

Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό" για την εκτέλεση του με Αρ.Πρωτ.150070/19-05-2023 συμφωνητικού και την σύναψη της 2ης Συμπλ. Σύμβασης. Για την αποπληρωμή του συμφωνητικού και την σύναψη της 2ης Συμπλ. Σύμβ. επιπλέον δεσμεύεται το ποσό των 15.279.305,25€ για το ο.έ.2026 και 30.052.980,45€ για το ο.έ.2027».

