Παναθηναϊκός: H ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πανηγυρική πρόκριση στο Final 4 της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι από τις 23-25 Μαΐου και ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να ράψει το 8ο αστέρι του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης, τις λεπτομέρειες με τις οποίες οι φίλοι της ομάδας μπορούν να προμηθευτούν τα μαγικά χαρτάκια προκειμένου να βρεθούν στα ΗΑΕ και να στηρίξουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, εν όψει της συμμετοχής της ομάδας μας στο Final 4 της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, με αίσθημα ευθύνης προς τους φιλάθλους της και κατανοώντας την μεγάλη επιθυμία τους να βρεθούν στο πλευρό της, τους ενημερώνει για τα εξής:

Η διαχείριση των εισιτηρίων του Final 4 γίνεται αποκλειστικά από την EuroLeague και φυσικά ο περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, που θα δοθούν στις ομάδες, δεν είναι ικανός, σε καμία περίπτωση, να καλύψει τα αιτήματα των φιλάθλων μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα περιορισμένα αυτά εισιτήρια θα διατεθούν:

• Σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR της σεζόν 2024/25.

• Σε ανάγκες όλων των χορηγών της ομάδας μας.

• Σε συμβατικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ.

• Σε ανάγκες των οικογενειών των αθλητών, του staff και του προπονητικού μας επιτελείου.

Γι’ αυτόν τον λόγο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για το Final 4 θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR της σεζόν 2024/25, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος στο email: finalfour@paobc.gr έως τη Δευτέρα 12 Μαΐου στις 23.59μμ..

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι τυχεροί που θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου για το Final 4.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιθανότητα να αποκτήσει κάποιος κάτοχος διαρκείας τη δυνατότητα αγοράς ενός εισιτηρίου για το Final 4 της EuroLeague προκύπτει μετά από συγκεκριμένο αλγόριθμο και είναι σχετική και ανάλογη με την τιμή του εισιτηρίου διαρκείας του.

Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό είναι αδύνατο να καλύψουμε τη ζήτηση όλων των φιλάθλων μας που επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα μας σε αυτό το σπουδαίο γεγονός, κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη 100 τυχεροί φίλαθλοι της ομάδας μας, έχουν αγοράσει το εισιτήριό τους για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι, μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη εφαρμογή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908, στις 12 Μαρτίου 2025.

Ραντεβού στο Άμπου Ντάμπι!».

