Μία ημέρα γεμάτη… Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα

Αντίστροφα για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό έχει επικυρωθεί και ο Έλληνας διεθνής επιθετικός βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Πορτογαλία. Ο 25χρονος στράικερ αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Λισαβόνα για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους «λιοντάρια» έως το 2030.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ρεπορτάζ, ο Ιωαννίδης θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του θα υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που δείχνει τη σημασία που του δίνει ο σύλλογος της Αλβαλάντε.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Έλληνας φορ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή Ρούι Μπόρζες, ενώ αναμένεται να παρακολουθήσει και το μεγάλο ντέρμπι της Σπόρτινγκ κόντρα στην Πόρτο.

Ο αγώνας με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Ιωαννίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον διεθνή επιθετικό να αποχωρεί έχοντας καταγράψει 190 συμμετοχές, 51 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

