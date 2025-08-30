Παναθηναϊκός: Τι πρέπει να κάνει για να περάσει από τη League Phase

Όπως είναι γνωστό, από την περυσινή σεζόν δεν υπάρχουν όμιλοι στις Ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Υπάρχει ένας και ενιαίος όμιλος, στον οποίο συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Ωστόσο, ο κάθε σύλλογος παίζει με 8 αντιπάλους και δίνει συνολικά 8 παιχνίδια, καθώς δεν υπάρχει εντός-εκτός έδρας με τον καθένα (στο Conference League είναι 6).

Ο Παναθηναϊκός φυσικά, έμαθε τις 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Στον ένα και τεράστιο όμιλο του Europa League συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι πρώτες 8 της τελικής βαθμολογίας θα πάνε κατευθείαν στους 16 την διοργάνωσης. Ενώ οι επόμενες 16, δηλαδή αυτές από τις θέσεις 9 έως 24, θα παίξουν νοκ άουτ αναμετρήσεις. Από εκεί θα προκύψουν οι άλλες 8 που θα προκριθούν (η 9η με την 24η, η 10η με την 23η, η 11η με την 22η και πάει λέγοντας).

