Μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ

Σε άδεια Τούμπα θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ.

Όπως έκανε γνωστό η ΔΕΑΒ, επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον «δικέφαλο του βορρά».

Η τιμωρία βασίστηκε στις εκθέσεις της Επιτροπής, της λίγκας και της Αστυνομίας και αφορά σε δυο κροτίδες που έπεσαν στη θύρα 4 και 4Α στο 30’ και το 55’ του τελευταίου αγώνα των playoffs με την ΑΕΚ.

Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί τη στήριξη του κόσμου στο ξεκίνημα της επόμενης περιόδου και θα δώσει χωρίς θεατές το πρώτο επίσημο εντός έδρας ματς.

