Final 4: Οι παίκτες του Ολυμπιακού δίνουν αποτέλεσμα για το Παναθηναϊκός-Φενέρ (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την AS Monaco στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της σεζόν 2024-25 της Turkish Airlines στην EuroLeague. Ανοίγοντας το πρόγραμμα στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, ο υπερασπιστής του τίτλου Παναθηναϊκός Άκτωρ και η Φενέρμπαχτσε θα τεθούν αντιμέτωποι, όπως έγινε στο Final Four του 2024 στο Βερολίνο. Ως εκ τούτου, οι “ερυθρόλευκοι” θα γνωρίζουν ήδη τον πιθανό αντίπαλο τους στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

