Μεταγραφή-ρεκόρ για την Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Ματέους Φερνάντες

Η Τότεναμ προχώρησε σε μία μεταγραφή-ορόσημο, καθώς ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ματέους Φερνάντες από τη Γουέστ Χαμ, καταβάλλοντας το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 21χρονος Πορτογάλος διεθνής μέσος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «σπερς» και αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας σεζόν. Ο ίδιος, στις πρώτες του δηλώσεις, αποκάλυψε πως ο Ιταλός τεχνικός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στο βόρειο Λονδίνο.

Με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, η Τότεναμ ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της, τα 65 εκατομμύρια ευρώ που είχε δαπανήσει για την απόκτηση του Tσάβι Σίμονος από τη Λειψία το καλοκαίρι του 2025.

Ο Φερνάντες προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη Γουέστ Χαμ, μετρώντας 36 συμμετοχές στην Premier League, τρία γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ ξεχώρισε και για την αμυντική του συνέπεια. Πριν μετακομίσει στα «σφυριά», είχε αγωνιστεί σε Σπόρτινγκ, Εστορίλ και Σαουθάμπτον, ενώ τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Παρόλα αυτά, το ρεκόρ του Φερνάντες ενδέχεται να κρατήσει για πολύ λίγο. Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι σε μία συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 115 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που θα δημιουργήσει νέο ιστορικό υψηλό για τον σύλλογο.

Πηγή: skai.gr

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