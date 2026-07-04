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Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Ρόδο - Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στα Γρεβενά - Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Κέρκυρα και Σαράντα Μάρτυρες Αττικής  

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Πυορσβεστικό ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Ρόδο. Ειδικότερα, στον Έμπωνα Ρόδου η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:30  στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα 

Ομοίως οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σήμερα 4 Ιουλίου 2026 και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κερκυρας είχαν άμεσα ελέγξει έτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος.

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Άμεσα κατεσβέσθη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών η οποία εκδηλώθηκε πλησίον δασικής έκτασης λίγο πριν τις 14:00. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με1  ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Φωτιά
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