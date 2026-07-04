Πάπας: Mήνυμα υπέρ των μεταναστών από τη Λαμπεντούζα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δεκατρία χρόνια μετά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, στέλνοντας οικουμενικό μήνυμα αλληλεγγύης προς τους μετανάστες.

Η επίσκεψη επισημαίνει τη συνεχή στήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στους ασθενέστερους και τους πρόσφυγες που αναζητούν ένα δικαιότερο μέλλον.

Ο Πάπας προσευχήθηκε στο νεκροταφείο του νησιού στη μνήμη μεταναστών που χάθηκαν στη θάλασσα, με τα μνημεία τους να φέρουν σταυρούς από ξύλα των πλεούμενων τους.

Δεκατρία χρόνια μετά την επίσκεψη του Φραγκίσκου στη Λαμπεντούζα, ο Πάπας Λέων βρέθηκε επίσης εκεί, στέλνοντας οικουμενικό μήνυμα αλληλεγγύης ανήμερα της αμερικανικής επετείου.Aνταπόκριση από τη Ρώμη



Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, σε μια κίνηση τεράστιας συμβολικής σημασίας, δεκατρία χρόνια μετά το ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος. Μια κίνηση που δείχνει, για ακόμη μία φορά, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων, των «απελπισμένων της θάλασσας», όσων προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα πιο δίκαιο μέλλον.

Πηγή: Deutsche Welle

Μόλις έφτασε στο μικρό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά στους τάφους μεταναστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα πριν καταφέρουν να φτάσουν στην Ιταλία. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλα των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν.Αμέσως μετά, ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη «Πύλη της Ευρώπης». Είναι κατασκευασμένη από σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στη Γηραιά Ήπειρο για όσους ζουν σε περιοχές όπου μαίνονται πόλεμοι ή όπου ακόμη και η εξασφάλιση ενός πιάτου φαγητού αποτελεί καθημερινό αγώνα.Ατενίζοντας τη Μεσόγειο του πόνουΟ Λέων πέρασε κάτω από την Πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. «Η επίσκεψη αυτή του Ποντίφικα αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς όλους εκείνους που υποστηρίζουν τους μαζικούς, υποχρεωτικούς επαναπατρισμούς μεταναστών. Μας λέει ότι, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τις σώσουμε», δήλωσε ο καθολικός επίσκοπος του Ακράγαντα της Σικελίας, Αλεσάντρο Νταμιάνο.Ίσως δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα με αρκετούς σχολιαστές, ότι ο Αμερικανός πάπας επέλεξε την 4η Ιουλίου για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα. Πρόκειται, ως γνωστόν, για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 οι ΗΠΑ υπήρξαν συνώνυμο της ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντας στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Η αξία ενός έθνους εξαρτάται από την ικανότητά του να προστατεύει και να στηρίζει τη ζωή όλων, ιδίως των πιο ευάλωτων», πρόσθεσε ο Πάπας Ρόμπερτ Πρέβοστ.Πρόκειται για τις βασικές αξίες που εμπνέουν το αποστολικό του έργο και οι οποίες τον καθιστούν, σε ζητήματα ύψιστης σημασίας, συνεχιστή του «Πάπα των φτωχών», του Πάπα Φραγκίσκου. Όπως και ο μακαριστός Αργεντινός Ποντίφικας, έτσι και ο Λέων θεωρεί πως, όταν βρίσκεσαι σε περιοχές όπως η Λαμπεντούζα, «περισσότερο από τα λόγια, μετρούν οι πράξεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.