Αβέβαιο αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων για την ηγεσία του

Δεν είναι σαφές αν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα εμφανιστεί σε κάποια από τις πολυήμερες τελετές κηδείας του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ιρανικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει εκφράσει στους αξιωματούχους την επιθυμία να παραστεί στις τελετές, ωστόσο μέχρι στιγμής το αίτημά του έχει απορριφθεί λόγω ανησυχιών ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιχειρήσει να τον δολοφονήσει ή να εντοπίσει το κρησφύγετό του μέσω της παρουσίας του.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ιρανός ηγέτης επιθυμεί να παραστεί στην ταφή του πατέρα του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν παρέστη στο μνημόσυνο της Τετάρτης για τη σύζυγό του, η οποία σκοτώθηκε μαζί με τον γιο τους και άλλους συγγενείς σε αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η απουσία του προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις, εξακολουθεί να ηγείται του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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