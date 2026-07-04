Έκανε... χαλάστρα στον Χάμιλτον και κατέκτησε το Sprint Race του Σίλβερστοουν ο Αντονέλι

Το παιδί-θαύμα της Formula 1 ήταν ο μεγάλος νικητής του Sprint Race στο Σίλβερστοουν!



Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου την πρώτη φετινή του νίκη σε Sprint, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στην επιβλητική και ιστορική πίστα του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο 19χρονος Ιταλός πιλότος της Mercedes εκκίνησε από τη δεύτερη θέση του grid και κατάφερε με υπομονή και ωριμότητα να εκμεταλλευτεί τα «ατού» της W17 και να δει πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον «οικοδεσπότη» και επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, με διαφορά στα 2.745 δευτερόλεπτα.

Στον μίνι-αγώνα των 17 γύρων, οι οδηγοί επιδόθηκαν σε πολλές και εντυπωσιακές προσπεράσεις, με τον Λάντο Νόρις να βγαίνει νικητής στην... ουρά και να τερματίζει στην 3η θέση και ενώ είχε εκκινήσει το Sprint Race από την έκτη!



Την πρώτη βαθμολογούμενη οκτάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ, Σαρλ Λεκλέρ, Μαξ Φερστάπεν, Όσκαρ Πιάστρι και Λίαμ Λόουσον, την στιγμή όπου ο Αντονέλι με τους 8 βαθμούς που πήρε, αύξησε τη διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών στους 43 από τον teammate του και δεύτερο, Ράσελ.

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