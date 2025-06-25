Η Τσέλσι στους «16» του Club World Cup – Με Μπενφίκα του Παυλίδη το επόμενο εμπόδιο

Η Τσέλσι προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας 3-0 της Εσπεράνς στο καθοριστικό ματς του Group D στη Φιλαδέλφεια. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση πίσω από τη Φλαμένγκο και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στη φάση των «16».

Ο αγώνας διεξήχθη υπό αποπνικτικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, και δεν είχε ρυθμό μέχρι τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Τότε η Τσέλσι πέτυχε δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά: ο Τόσιν Ανταραμπιόγιο με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ο Ντελάπ πέτυχε το δεύτερο με ωραία ατομική ενέργεια.

Στην επανάληψη, η Τσέλσι έλεγξε το ματς και στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με τον Τάιρικ Τζορτζ. Παράλληλα, ο Μαρέσκα έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς, όπως οι Σαρ και Άντρεϊ Σάντος, ενώ ακυρώθηκε και πέναλτι μέσω VAR.

Η πρόκριση φέρνει τους Λονδρέζους αντιμέτωπους με την πρωτοπόρο του Group C, Μπενφίκα, η οποία νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Σαρλότ και είναι ο πρώτος μεταξύ των δύο ομάδων μετά τον τελικό του Europa League το 2013. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του Παλμέιρας–Μποταφόγκο.

Η Φλαμένγκο, από τη μεριά της, κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Λος Άντζελες FC. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, η ομάδα από τη Βραζιλία παρέμεινε ανταγωνιστική και προηγήθηκε στο 87ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Ζορζίνιο.

Οι Αμερικανοί ισοφάρισαν σχεδόν άμεσα, με τον Μπουάνγκα να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 84'. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο, χωρίς διακοπές λόγω καιρού, και σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης για το γήπεδο με 32.933 θεατές. Με επτά βαθμούς, η Φλαμένγκο άφησε δεύτερη την Τσέλσι και ετοιμάζεται πλέον για τα νοκ άουτ του Club World Cup.

