Έναν πρωτότυπο τρόπο μέχρι τώρα θέλησε να ακολουθήσει η Λόρα Χάρβεϊ για να προπονήσει και να ακολουθήσει η ομάδα της στα παιχνίδια της στο αμερικάνικο πρωτάθλημα.

Όπως η ίδια αποκάλυψε στο Podcast «Soccerish Podcast» θέλησε να συμβουλευθεί το ChatGPT για να πάρει κάποιες ιδέες για το πώς θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα της, Seattle Reign, απέναντι σε άλλες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

«Μία ημέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στην προετοιμασία, έγραψα στο ChatGPT… ‘’τι σχηματισμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για να νικήσω της ομάδες στο NWSL;’’. Μου απάντησε μεταφέροντας μια ανάλυση για κάθε ομάδα της λίγκας προτείνοντάς μου τι σχηματισμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Μάλιστα, για κάποιες ομάδες μου πρότεινε να χρησιμοποιήσω ένα σύστημα με πέντε αμυντικούς. Και το έκανα», ανέφερε.

Το αποτέλεσμα; Όπως η ίδια αναφέρει σε κάποια ματς η ομάδα της πήρε τη νίκη, σε κάποια άλλα όχι, αλλά θα μπορούσε με αποτέλεσμα πλέον να έχει αρχίσει να επιλέγει περισσότερες φορές έναν σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Αυτή τη στιγμή η ομάδα της Λόρα Χάρβεϊ βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στα πλέι-οφ.

