Ο Ματιέ Βαλμπουενά εκφράζει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα σε συνέντευξή του στην L’ Equipe. Έχοντας κλείσει τα 41, ο Γάλλος μέσος απολαμβάνει ακόμη το ποδόσφαιρο στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στη Super League 2, αλλά αντιλαμβάνεται το τέλος να πλησιάζει. Αναλυτικά μίλησε για:

- το «δέσιμό» του με τον Ολυμπιακό: «Αγαπώ τον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ το ίδιο. Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μου έχει δώσει τόση αγάπη. Μόνο για τον Ολυμπιακό θα έπαιζα στη β’ κατηγορία. Έχω κάποιους συμπαίκτες που έχουν γεννηθεί το 2007!»

- το πώς ήρθε στον Ολυμπιακό: «Όλα οφείλονται στον Ζοσέ (σ.σ. Ανιγκό, αθλητικό διευθυντή της ακαδημίας). Είναι ο παράγοντας Χ στην καριέρα μου. Με έφερε εδώ για πρώτη φορά στα 35 μου, και έπαιξα στο Champions League στα 35 ή 36 μου. Ερχόμουν από τη Φενέρμπαχτσε και ήρθα εδώ απρόθυμα. Φανταζόμουν μια παλιά πόλη και έπεσα θύμα της μαγείας της. Λατρεύω τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Και όταν ο Ζοσέ με κάλεσε για τη δεύτερη ομάδα, δεν δίστασα. Το να ξανασμίγουμε 20 χρόνια αργότερα είναι μαγικό. Και περνάω υπέροχα. Μερικές φορές είμαι λίγο κουρασμένος, αλλά είναι ένα καλό είδος κούρασης. Κάποια πρωινά είναι πιο δύσκολα. Υπάρχουν μυϊκοί πόνοι, πόνος στο γόνατο, πόνος στον αστράγαλο... Αλλά μια προθέρμανση, ένα καλό μικρό μασάζ πριν από την προπόνηση και όλα είναι καλά. Έχω πάντα κίνητρο. Όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Μπορώ να πω ότι η δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες θέλουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό και είναι δύσκολο να το πετύχουν».

- το αν σκέφτεται το τέλος της καριέρας του: «Δεν το πολυσκέφτομαι. Θα δούμε τι θα κάνω τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Πάντως το προσεγγίζω σαν να είναι οι τελευταίες μου στιγμές ως ποδοσφαιριστής. Σίγουρα όταν σταματήσω θα είναι πολύ δύσκολα, θα νιώσω ένα τεράστιο κενό».

- την αγάπη του για τη Μαρσέιγ: «Η Μαρσέιγ είναι η αγαπημένη μου ομάδα, έπαιξα 331 παιχνίδια εκεί. Είναι ένας θρυλικός σύλλογος, με μοναδική ιστορία και ο κόσμος τους μου έχει δώσει τα πάντα. Πλέον έχω συμφιλιωθεί με κάποιους από τους οργανωμένους τους. Εδώ στην Ελλάδα όταν μιλάω για τη Μασσαλία μού λένε πως είναι επικίνδυνα αλλά απαντάω ‘σταματήστε, είναι μια φανταστική πόλη με φοβερούς φιλάθλους’».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.