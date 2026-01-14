Στην αποκάλυψη της τρελής προσφοράς που είχε κάνει η Αλ Ιτιχάντ στον Λιονέλ Μέσι για να υπογράψει σε αυτή πριν τελικά εκείνος αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερ Μαϊάμι προχώρησε ο πρόεδρος της Αλ Ιτιχάντ, Ανμάρ Αλ Χαϊλί.

Παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική Marca στην οποία αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τον Αργεντινό όταν είχε μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα κάνοντας γνωστό ότι η πρόταση που του έκανε άγγιξε το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ-Ιτιχάντ, θα του προσφέρω ένα συμβόλαιο όπου μπορεί να κερδίζει όποιο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ' όρου ζωής... Ναι, επικοινώνησα μαζί του στο τέλος του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρνήθηκε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρά τις προσπάθειές μου να τους πείσω. Δεν δίστασε να αρνηθεί την προσφορά επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Το σέβομαι αυτό και η Αλ Ιτιχάντ θα χαρεί να τον ξαναδεί. Μπορεί να επιστρέψει όποτε θέλει. Η παρουσία του Μέσι στην Σαουδική Αραβία, φορώντας τη φανέλα μας, δεν σημαίνει κάτι για εμένα οικονομικά. Θα γιορτάζαμε το πρωτάθλημα πριν καν αρχίσει, επειδή θα είχαμε τον καλύτερο παίκτη στην Ιστορία του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

