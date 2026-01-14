Ο bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό των «αιωνίων» στην Euroleague

Η δράση της Euroleague συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό των «αιωνίων» στο δρόμο για το Final-4 της Αθήνας.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, που την Τετάρτη (14/01) ταξιδεύει στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση απέναντι στην Παρτίζαν. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει, στις 20:30, ο Νίκος Ζέρβας.

Την Πέμπτη (15/01), την ίδια ώρα, τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπάγερν στο Μόναχο. Στην περιγραφή από την Γερμανία ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των ματς, παραμένουμε στους 94,6 για σχολιασμό των αναμετρήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα, που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (14/01), Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR (15/01).

Τα κορυφαία παιχνίδια της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



