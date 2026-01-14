Παναθηναϊκός: Το μεγάλο σερί που τρέχει εντός έδρας στο κύπελλο

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει εντός έδρας με τον Άρη, σε μονό προημιτελικό για το κύπελλο Ελλάδας. Το παιχνίδι μάλιστα όπως φαίνεται δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα του ”Τριφυλλιού”, αλλά στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός: Το μεγάλο σερί

Οι ”πράσινοι” τρέχουν ένα τρομερό σερί, στα παιχνίδια του θεσμού που δίνουν εντός έδρας. Σερί που λέει πως αύριο (Τετάρτη) θα σκοράρουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός σκοράρει και στους 13 τελευταίους εντός έδρας αγώνες του για το Κύπελλο. Τελευταία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν στις 12.02.2020, σε μία ήττα με 0-1 από τον ΠΑΟΚ.

