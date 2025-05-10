Σάκοτα: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τα τελευταία λεπτά»

Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, η ΑΕΚ ηττήθηκε με 71-65 από τη Μάλαγα, μένοντας εκτός τελικού στο Final Four του BCL.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης στη «SUNEL Arena», ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, στάθηκε στα λάθη κούρασης που έκανε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά, μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια, ενώ αποθέωσε και τον κόσμο της ΑΕΚ για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησε!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ:

«Έτσι είναι όταν παίζεις με καλές ομάδες, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, που δεν έχουμε δοκιμάσει τόσες φορές. Και πάλι αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά, έκαναν ένα καλό παιχνίδι με συνθήκες που παλεύαμε απέναντι σε πολλούς ψηλούς, έχουν περισσότερο ταλέντο. Κρίμα που στο τέλος κάναμε κάποια λάθη, μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος, θα ήταν κάτι που ξεπερνάει τα όριά μας αυτή τη στιγμή.Σίγουρα μέτρησε η κούραση, αυτή η ομάδα παίζει με 12 παίκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τα τελευταία λεπτά. Η κούραση φέρνει τα λάθη, τις κακές επιλογές. Κάποιοι παίκτες πλησιάζουν τα 30 λεπτά, δεν είναι εύκολο. Αξίζει συγχαρητήρια αυτή η προσπάθεια.Ο κόσμος σήμερα μπορεί να έβαλε και 20 πόντους. Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να τελειώσει πιο εύκολα για τον αντίπαλο, αλλά ο κόσμος μας κράτησε. Θα ήθελαν πολύ να είναι παρών και στο άλλο παιχνίδι και στα 2-3 μέχρι το τέλος της σεζόν».

