BCL Final 4: Εκτός τελικού η ΑΕΚ, έχασε 71-65 από τη Μάλαγα

Πραγματοποιώντας ένα πολύ κακό τελευταίο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ έχασε δικό της ματς, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 71-65 από την Ουνικάχα Μάλαγα και έμεινε εκτός τελικού στο Final Four του BCL.

Το ματς:

Με τη SUNEL Arena να... κοχλάζει και δίνει τεράστια ώθηση στην ΑΕΚ, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκαν πολύ συγκεντρωμένα και δυναμικά στο ματς. Με τον Μπράις να εκμεταλλεύεται τα επιθετικά ριμπάουντ και τους Γκρέι και Γκόλντεν να προσθέτουν και αυτοί από ένα καλάθι, οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 10-4 στο 3λεπτο. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, καθώς, κάποια λάθη, αλλά αρκετά άστοχα σουτ, επέτρεψαν στην Ουνικάχα Μάλαγα με τους Οσετκόφσκι και Κράβις σε πρώτο πλάνο, να τρέξει ένα σερί 11-0 για το 15-10 στο 6'. Παρά τις προσπάθειες των Μπράις και Γκόλντεν, οι Ισπανοί διατηρούσαν το προβάδισμα στους 5 πόντους, προτού ο Κουζμίνσκας με γκολ-φάουλ και ο Κουζέλογλου στο φινάλε, γράψουν το 20-23 της περιόδου.

Με ένα εντυπωσιακό γκολ-φάουλ του Ράιζον Τάκερ που έφερε το ματς στα ίσα (23-23) ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Ισπανούς να απαντούν με ένα γρήγορο σερί 9-2, πηγαίνοντας για πρώτη φορά στο +7 και το 32-25 στο 14ο λεπτό. Με το πείσμα και την εμπειρία των Τάκερ και Κουζμίνσκας που βρήκαν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, η ΑΕΚ μείωσε σε 32-29 ένα λεπτό αργότερα. Στο δεύτερο μισό της περιόδου, αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες, παίρνοντας βιαστικές αποφάσεις, ενώ, υπέπεσαν σε αρκετά λάθη. Ως αποτέλεσμα, το σκορ έμεινε χαμηλά, η ΑΕΚ πέτυχε μόλις δύο πόντους στα τελευταία 5 λεπτά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 31-37.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου φάνηκε πως λειτούργησε ευεργετικά στις τάξεις της «Βασίλισσας», η οποία επέστρεψε στο παρκέ για την τρίτη περίοδο απόλυτα συγκεντρωμένη και έτοιμη να παίξει άμυνα που θα... μασά σίδερα! Και αυτό ακριβώς συνέβη, αφού, σταμάτησε να παίρνει βιαστικές επιθέσεις, έπαιξε φουλ επιθετική άμυνα «βραχυκυκλώνοντας» τα επιθετικά ατού της Μάλαγα με αποτέλεσμα να ξαναμπεί στο ματς! Με την τριάδα των Γκόλντεν, Γκρέι και να κάνει πράγματα και θαύματα και στις δύο πλευρές του παρκέ, η «Ένωση» ισοφάρισε σε 42-42 στο 25'.

Και ενώ, θα περίμενε κανείς την αντίδραση της Μάλαγα, αυτό δεν συνέβη! Διότι, με τον κόσμο να δημιουργεί κολασμένη ατμόσφαιρα και να δίνει φτερά στα πόδια των παικτών του Σάκοτα, εκείνοι έβγαζαν τη μία τρομερή άμυνα μετά την άλλη, βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο, με τους Χέιλ, Χαμπ και Γκόλντεν για το +7 και ο 53-46 στο 29'! Στα τελευταία δευτερόλεπτα, Πέρεθ και Χέιλ αντάλλαξαν καλάθια, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 55-50!

Με τον Κράβις να μειώνει από κοντά ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος, την ώρα όπου ο Χέιλ στην αμέσως επόμενη φάση, πέτυχε το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ στο ματς μετά από 8 άστοχες προσπάθειες για το 58-52! Η Μάλαγα ωστόσο έβγαλε αντίδραση και με τους Κράβις, Σίμα και Οσετκόφσκι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ΑΕΚ και προσπέρασε για το 62-61 στο 35'. Ο Γκόλεντν έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ (63-62), για να ακολουθήσει ένα διάστημα όπου η «Ένωση» έχασε το μυαλό της, υπέπεσε σε πέντε λάθη, έχασε αμυντικά ριμπάουντ, με αποτέλεσμα η Μάλαγα να βρει εύκολους πόντους και να προηγηθεί με 71-63 στο 39'.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 31-37, 55-50, 65-71.

