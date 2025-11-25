Μεντιλίμπαρ: «Να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας με Ρεάλ»

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα μεγάλο παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη (26/11, 22:00), καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Μία μέρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στον τρόπο που θα προσεγγίσει η ομάδα του ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως περιμένει μία καλή και ανταγωνιστική εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους» με την γνωστή τους αγωνιστική νοοτροπία και επεσήμανε πως η αναμέτρηση δεν έχει χαρακτήρα «do or die», καθώς σημασία έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να βελτιώσει τις πιθανότητές του ώστε να είναι στα νοκ-άουτ.

Παράλληλα, ρωτήθηκε για το κακό κλίμα που φέρεται να υπάρχει στη Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ κάποιων παικτών και του Τσάμπι Αλόνσο, σχολιάζοντας πως ό,τι και αν ακούγεται, οι Μαδριλένοι είναι πρώτοι στη LaLiga και ψηλά στη βαθμολογία του Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.