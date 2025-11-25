Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο είναι πλέον ο μακροβιότερος προπονητής σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού σχολίασε την τιμή αλλά και τη δυσκολία που έχει αυτό το επίτευγμα για τον ίδιο.

«Είναι πολύ δύσκολο να παραμένεις για καιρό στον πάγκο μιας ομάδας. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια κατάσταση με τόσα πολλά παιχνίδια, όπου ο προπονητής έχει όλο και λιγότερο σημαντικό ρόλο, γιατί δεν έχει χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του και την ίδια στιγμή είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος, τελικά, όπως φαίνεται. Αυτό δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Προφανώς με ευχαριστεί το γεγονός ότι έχω μείνει τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και το σταφ, αλλά ξέρετε ότι σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες, σαν τον Ολυμπιακό που έχει μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, εκτός από το μπάσκετ που παίζει η ομάδα, είναι όλα συνυφασμένα με τους τίτλους και τις νίκες. Γιατί στον υψηλό επαγγελματικό αθλητισμό αυτό είναι το μόνο ζητούμενο τελικά», σχολίασε.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της αυριανής αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα είπε: «Είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει πολύ καλή άμυνα, με μεγάλη ένταση και πρέπει να πασάρεις πολύ την μπάλα αν θες να βρεις καλές προϋποθέσεις. Έχουν αυτοπεποίθηση γιατί παίζοντας με κλειστό ροτέισον ο καθένας παίζει πολύ και σκοράρουν με καλά ποσοστά. Γενικά είναι μια δύσκολη αποστολή για μας και θα πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά. Πέφτουν δύο και τρία άτομα στην μπάλα, οπότε πρέπει να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις. Αν πας βαθιά μέσα στη ρακέτα, συνήθως έχεις προβλήματα. Παίζουν και με κάποια ιδιαίτερα σχήματα, όπως με τον Οτζελέγε στο ‘5’, αλλάζοντας σε όλα τα σκριν. Είναι μια σειρά πράγματα που κάνουν καλά, γι’ αυτό είναι ψηλά στη βαθμολογία. Κι εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλάνο παιχνιδιού που έχουμε θέσει. Νομίζω ότι είμαστε ομάδα που μπορούμε να ανταποκριθούμε, να πασάρουμε καλά, να σουτάρουμε με καλά ποσοστά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο έντασης με τον Ερυθρό Αστέρα».

Απόντος και του Φρανκ Νιλικίνα, ο Σέιμπεν Λι αναμένεται να πάρει και πάλι πολλά λεπτά στο «1», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ελπίζει σε ανάλογη εμφάνιση με αυτή που έκανε απέναντι στον ΠΑΟΚ. «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι ένα παιδί που όποτε έχει κληθεί να παίξει προσπαθεί να κάνει 100% αυτά που ζητάμε. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη ικανότητα να σκοράρει. Αν τον αφήσεις στο παιχνίδι 20 λεπτά, θα έχει εύκολα 15 πόντους. Αυτό όμως που μας λείπει περισσότερο είναι το playmaking όταν παίζει ο Σέιμπεν στην ομάδα. Αν ανταποκριθεί σε αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα μου αρέσει σαν παίκτης, έχει πολλές ικανότητες και αθλητικά. Απλώς λίγο πρέπει να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο. Γιατί οι σκόρερ έχουν πάντα έφεση να πάνε στο καλάθι και κάποιες φορές χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή», υπογράμμισε.

