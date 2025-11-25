ΑΕΚ: Για πάντα «κιτρινόμαυρος» ο Λάζαρος Ρότα, υπέγραψε ανανέωση ως το 2030

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ένωση.

Ο Έλληνας μπακ εξασφάλισε διπλασιασμό αποδοχών, οι οποίες θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του δύο τίτλους και 143 συμμετοχές με τους «κιτρινόμαυρους» από το 2021.

Μάριος Ηλιόπουλος και Λάζαρος Ρότα

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!

