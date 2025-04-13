Χαμός επικράτησε στο φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ , με παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια και να σημειώνεται γενική σύρραξη.

Ορισμένοι «ξέφυγαν» περισσότερο από άλλους, με προκλητικές χειρονομίες εκατέρωθεν, τραβήγματα, σπρωξίματα και μια κατάσταση που άργησε να εκτονωθεί.

Μάλιστα, κατέβηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης στη φυσούνα…

