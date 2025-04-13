Superleague: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, 1-0 την ΑΕΚ με Ελ Κααμπί

Επέστρεψε στον... θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέταξε για τρίτη φορά φέτος την ΑΕΚ σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», και οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν και μαθηματικά το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Σε ένα ματς όπου δεν... διεκδικούσε δάφνες ποιότητας με λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, οι Πειραιώτες κυριάρχησαν σε όλο το 90ο λεπτό απέναντι στην ανούσια ΑΕΚ και χάρη στο τέρμα του Ελ Κααμπί στο 55ο λεπτό, επικράτησε με σκορ 1-0 και έβαλε φωτιά στο Φάληρο.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Ο Χοσέ Λουί Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με το κλασικό σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Γκαρθία και Μουζακίτης, με τον Έσε να παίζει λίγο πιο μπροστά σε ρόλο «δεκαριού», λόγω της αποτελεσματικής του πίεσης ψηλά. Στα δύο «φτερά» βρέθηκαν οι Μάρτινς και Τσικίνιο, με τον Ελ Κααμπί να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα και στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα επέλεξε και εκείνος το 4-2-3-1 για την ΑΕΚ. Στα γκολπόστ ήταν ο Μπρινιόλι, στα μπακ οι Οντουμπάτζο και Γκατσίνοβιτς, με τους Μουκουντί και Μήτογλου δίδυμο στα στόπερ. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Σιμάνσκι και Μάνταλος, με τους Ελίασον και Κοϊτά στις δύο πλευρές και τον Μαρσιάλ στην κορυφή της επίθεσης, μπροστά από τον Λαμέλα που κινήθηκε σε ελεύθερο μεσοεπιθετικό ρόλο.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν αρκετές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής με στόχο να πάρουν τον έλεγχο του ρυθμού και του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έδειξε καλύτερος σε αυτό το κομμάτι, κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες και χάρη στην πίεσή του έκλεβε συχνά-πυκνά μπάλες, με αποτέλεσμα να ξεκινά σιγά-σιγά να χτίζει παιχνίδι από πίσω, την ώρα όπου η ΑΕΚ άρχισε να τακτοποιείται αμυντικά και να ψάχνει - χωρίς τύχη - με βαθιές μπαλιές να γίνει απειλητική.

Με τον Ζέλσον Μάρτινς αρκετά δραστήριο από τη δεξιά πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν μερικά στημένα, είτε κόρνερ, είτε φάουλ. Από μια τέτοια συνθήκη προήλθε και η πρώτη στιγμή του αγώνα, όταν στο 19ο λεπτό και από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Ρέτσο και στρώθηκε αριστερά στον Γκαρθία, ο οποίος με μονοκόμματο σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα δίπλα από την εστία.

Τρία λεπτά αργότερα, ήρθε η δεύτερη και ουσιαστικά τελευταία ευκαιρία των Πειραιωτών στο πρώτο 45λεπτο, όταν ο Τσικίνιο από τα αριστερά με μια έξυπνη σέντρα-σουτ πήγε να πιάσει στον ύπνο τον Μπρινιόλι, με τον Ιταλό κίπερ να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ και ενώ η μπάλα είχε πορεία προς το τέρμα. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και το τέμπο του ματς, έχοντας κατοχή κοντά στο 65%.

Όλα αυτά μέχρι το μισάωρο του αγώνα, όταν και οι «κιτρινόμαυροι» άγγιξαν το γκολ στην πρώτη και μοναδική τους ευκαιρία στο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Λαμέλα, ο οποίος με υπέροχη κάθετη βρήκε τον Μάνταλο σε θέση στα αριστερά της περιοχής, με τον Έλληνα διεθνή να αστοχεί από πλεονεκτική θέση και ενώ είχε αφήσει στην πλάτη του τον Μπρούνο. Έκτοτε, έπεσε αισθητά το τέμπο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ και χωρίς να δημιουργήσουν κάτι καλό στον εναπομείναντα χρόνο.

Τελείως διαφορετικό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ματίας Αλμέιδα να ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο τον Πιερό αντί του Ελίασον, με τον φορ από την Αϊτή να δείχνει από νωρίς διάθεση να δώσει μάχες, πολλές εκ των οποίων και της κέρδισε. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που κατέγραψε τις ευκαιρίες και απείλησε την αντίπαλη εστία. Αρχικώς, στο 51ο λεπτό, όταν μετά από μαγική κάθετη του Μουζακίτη, ο Τσικίνιο με εκπληκτικό πάρσιμο της μπάλας, «άδειασε» τον Σιμάνσκι, όμως το πλασέ που επιχείρησε από την περιοχή, μπλόκαρε ο Μπρινιόλι.

Δύο λεπτά αργότερα, οι Πειραιώτες άγγιξαν το γκολ όταν μετά από ωραία ανάπτυξη, η μπάλα στρώθηκε στον Ντάνι Γκαρθία, με το σουτ του Ισπανού στην κίνηση να περνά ελάχιστα δίπλα από την εστία της ΑΕΚ. Τελικώς, αυτή η ασφυκτική πίεση και το εκρηκτικό διάστημα του Ολυμπιακού απέφερε καρπούς στο 55ο λεπτό, με τον Ζέλσον να κλέβει την μπάλα σε νευραλγικό χώρο από το λάθος του Γκατσίνοβιτς, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να σεντράρει από τα αριστέρα και τον Ελ Κααμπί με το αριστερό στην κίνηση να γράφει το 1-0.

Με την ψυχολογία στα ύψη, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και να «κλειδώσουν» το τρίποντο-χρυσάφι, όμως τα αρκετά στημένα που κέρδισαν δεν έφεραν αποτέλεσμα. Από τις λίγες ανόδους της ΑΕΚ στην περιοχή του Τζολάκη στο 66ο λεπτό, ο Σιμάνσκι σκόραρε από κοντά αλλά ήταν σε εμφανή θέση οφσάιντ και ακυρώθηκε σωστά το γκολ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι πολλές αλλαγές των δύο ομάδων επηρέασαν κάπως τον ρυθμό του ματς.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (70' Κάρμο), Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης (70' Κοστίνια), Έσε, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί (89' Γιάρεμτσουκ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς (65' Πήλιος), Μουκουντί (73' Γιόνσον), Μήτογλου, Οντουμπάτζο, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Λαμέλα, Ελίασον (46' Πιερό), Κοϊτά (65' Πινέδα), Μαρσιάλ (81' Περέιρα).

