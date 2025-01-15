Λογαριασμός
Βιτόρια: «Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια μετά την ισοπαλία (1-1) του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

Ισόπαλος με σκορ 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το παιχνίδι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά όχι από το αποτέλεσμα του αγώνα.



Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα, θέλουμε τη νίκη σε κάθε ματς. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και ισορροπημένο. Εμείς κάναμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία, ωστόσο σκόραρε σε αυτή δυστυχώς. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες και εξαιτίας των ζητημάτων που είχαμε. Δυστυχώς δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ που αξίζαμε. Η πρόκριση παραμένει ανοιχτή».
