Βιτόρια: «Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα»

Ισόπαλος με σκορ 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Ο Ρουί Βιτόρια μετά το παιχνίδι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά όχι από το αποτέλεσμα του αγώνα.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα, θέλουμε τη νίκη σε κάθε ματς. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και ισορροπημένο. Εμείς κάναμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία, ωστόσο σκόραρε σε αυτή δυστυχώς. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες και εξαιτίας των ζητημάτων που είχαμε. Δυστυχώς δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ που αξίζαμε. Η πρόκριση παραμένει ανοιχτή».
Πηγή: sport-fm.gr
