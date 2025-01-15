Βιτόρια: «Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα»

Ισόπαλος με σκορ 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.



Ο Ρουί Βιτόρια μετά το παιχνίδι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά όχι από το αποτέλεσμα του αγώνα.

«Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα, θέλουμε τη νίκη σε κάθε ματς. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και ισορροπημένο. Εμείς κάναμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία, ωστόσο σκόραρε σε αυτή δυστυχώς. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες και εξαιτίας των ζητημάτων που είχαμε. Δυστυχώς δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ που αξίζαμε. Η πρόκριση παραμένει ανοιχτή».

