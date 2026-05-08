Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εμφανίστηκε την Παρασκευή (8/5) να υπαναχωρεί από την ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας της χώρας, σύμφωνα με την οποία οι σχολικές διακοπές θα ξεκινούσαν περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα από το προγραμματισμένο αυτό το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης και του FIFA World Cup 2026, λέγοντας πως η πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, έπειτα από την έντονη αντίδραση ενώσεων γονέων.

«Πολλοί Μεξικανοί αγαπούν το ποδόσφαιρο, ανυπομονούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε έγινε αυτή η πρόταση για να επισπευστούν οι διακοπές, όμως πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τις σχολικές ημέρες των παιδιών», δήλωσε η Σέινμπαουμ στους δημοσιογράφους κατά την καθημερινή πρωινή συνέντευξη Τύπου της, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για την προτεινόμενη μείωση του ακαδημαϊκού ημερολογίου.

Η ανακοίνωση για τη συντόμευση της σχολικής χρονιάς έγινε μέσω ανάρτησης στο X την Πέμπτη (7/5) από τον υπουργό Παιδείας Μάριο Ντελγκάδο, ο οποίος ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Αρχών προχώρησε στην «τροποποίηση» ως απάντηση στο κύμα καύσωνα στη χώρα, αλλά και στη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Θα διασφαλιστεί ότι θα καλυφθούν όλες οι προβλέψεις του προγράμματος σπουδών και ότι θα διατηρηθεί η ακαδημαϊκή πρόοδος όλων των μαθητών», έγραψε ο Ντελγκάδο, χωρίς να διευκρινίσει πώς ακριβώς θα επιτευχθεί αυτό.

Βάσει του προτεινόμενου προγράμματος, το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρωνόταν στις 5 Ιουνίου αντί για τις 15 Ιουλίου. Τα σχολεία θα ξεκινούσαν τη νέα σχολική χρονιά στις 31 Αυγούστου, μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με το 2025.

«Η χρήση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA ως επιχείρημα για τη συντόμευση του σχολικού ημερολογίου είναι απαράδεκτη. Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπορεί να θυσιαστεί για ένα αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί μόλις σε τρεις από τους 2.500 δήμους της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Συλλόγων Γονέων του Μεξικού, προσθέτοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελούν κάτι καινούργιο.

Η Πόλη του Μεξικού, το Μοντερέι και η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσουν συνολικά 13 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Το κλείσιμο των σχολείων θα μπορούσε να μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και τον συνωστισμό στις συγκεκριμένες πόλεις, ενόψει των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που αναμένεται να ταξιδέψουν στη χώρα.

Το ισχυρό συνδικάτο των εκπαιδευτικών του Μεξικού απείλησε επίσης την περασμένη εβδομάδα με απεργία κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διεκδικώντας εδώ και καιρό υψηλότερους μισθούς και αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τις συντάξεις των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 90% των μαθητών στο Μεξικό φοιτά σε δημόσια σχολεία, ενώ περίπου το 10% σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία δεν επηρεάζονται από το νέο σχολικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας.

Το Μεξικό βιώνει αυτή την περίοδο ένα σοβαρό κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας να φτάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τέτοιες θερμοκρασίες δεν είναι ασυνήθιστες και συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν τον Ιούνιο με την έλευση της περιόδου των βροχών.

