Στα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ, η ιστορία του συλλόγου δεν περιορίζεται σε τίτλους, γήπεδα και μεγάλες στιγμές. Είναι μια ιστορία που γράφτηκε από χέρια, σπίτια και οικογένειες. Από φανέλες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, από εισιτήρια που φυλάχθηκαν σαν φυλαχτό, από φωτογραφίες που κρατούν ζωντανές μνήμες μιας ολόκληρης εποχής.

Με αφορμή τον εορτασμό του αιώνα ζωής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τον κόσμο να γίνει ενεργό κομμάτι της μεγάλης Ιστορικής Έκθεσης που ετοιμάζεται. Μιας έκθεσης που δεν θα στηριχθεί μόνο σε τρόπαια και επίσημα αρχεία, αλλά και σε προσωπικά αντικείμενα που κουβαλούν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον Δικέφαλο με τον δικό τους τρόπο.

«Μια φανέλα. Ένα εισιτήριο. Μια φωτογραφία. Κάθε αντικείμενο είναι και ένα κομμάτι ιστορίας» είναι το μήνυμα της ΠΑΕ, που θέλει η έκθεση να αποκτήσει ψυχή, συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες και στοιχεία των αντικειμένων τους μέσω ειδικής πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Θα ακολουθεί αξιολόγηση από την ομάδα επιμέλειας της έκθεσης και, εφόσον κάποιο αντικείμενο επιλεγεί, θα υπάρχει επικοινωνία για τα επόμενα βήματα.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Η έκθεση των 100 χρόνων να μην είναι απλώς μια παρουσίαση του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό μωσαϊκό μνήμης, φτιαγμένο από τον ίδιο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί η ιστορία του συλλόγου δεν βρίσκεται μόνο στις προθήκες. Βρίσκεται στους ανθρώπους του.

Μια φανέλα. Ένα εισιτήριο. Μια φωτογραφία.



Κάθε αντικείμενο είναι κι ένα κομμάτι ιστορίας.



Για 100 χρόνια. Για τις επόμενες γενιές. ⚫⚪



— PAOK FC (@PAOK_FC) May 8, 2026

Η ανακοίνωση:

Για 100 χρόνια, η ιστορία του ΠΑΟΚ γράφεται από τον κόσμο του. Εάν διαθέτετε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ιστορία του Συλλόγου, μπορείτε -δωρίζοντάς το- να συμβάλετε στη διατήρηση της κληρονομιάς μας και στη διαμόρφωση της Ιστορικής Έκθεσης του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές

Υποβολή Αντικειμένου

Συμπληρώστε τη φόρμα και ανεβάστε φωτογραφίες του αντικειμένου σας.

Αξιολόγηση

Η ομάδα μας θα εξετάσει και θα αξιολογήσει το αντικείμενο με βάση την ιστορική του σημασία και την καταλληλότητά του για την Έκθεση.

Επικοινωνία

Εφόσον το αντικείμενο επιλεγεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα επόμενα βήματα.

Παρακαλούμε μην αποστέλλετε φυσικά αντικείμενα χωρίς προηγούμενη επίσημη επικοινωνία.

