«Μεγάλη πρόταση της Χάποελ σε Ομπράντοβιτς - Εμπόδιο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε εντυπωσιακά την πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή για μεγάλο διάστημα. Όμως το 2026 βιώνει μία έντονη πτώση στην απόδοσή της, καθώς έχει χάσει 6 από τα τελευταία 10 παιχνίδια και πλέον είναι 5η με 17-11, 4 νίκες πίσω από την κορυφή.

Αυτό φαίνεται να έχει προβληματίσει έντονα τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι αρκετά... ιδιόρρυθμη προσωπικότητα, και βλέπει την μεγάλη του οικονομική επένδυση να μην πηγαίνει ιδανικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» θεωρεί ότι η ομάδα πρέπει να αποδίδει καλύτερα και σκέφτεται ριζικές αλλαγές στον πάγκο.

Στόχος του, μάλιστα, φέρεται να είναι ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που παραμένει ελεύθερος μετά την παραίτησή του από την Παρτίζαν. Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται σε επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και σημαντική προσφορά ήδη στο τραπέζι. Ο νυν προπονητής Δημήτρης Ιτούδης έχει συμβόλαιο ως το 2027, αλλά ο Γιανάι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι εμπόδιο.

Παρόλα αυτά, όλα έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες ημέρες λόγω του πολέμου που έχουν εξαπολύσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Τόσο η Χάποελ όσο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς και το Ντουμπάι, έχουν αναγκαστεί να εξοριστούν και θα πρέπει να παίξουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους σε άλλες χώρες.

Σε αυτό το σενάριο, οι πιθανότητες ο Ομπράντοβιτς να αποδεχτεί μια θέση προπονητή σε μια ισραηλινή ομάδα μειώνονται σημαντικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.