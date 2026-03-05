Λευτέρης Πετρούνιας: Στον τελικό των κρίκων με την καλύτερη επίδοση

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Μπακού προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο άρχοντας των κρίκων πέρασε ως πρώτος στον τελικό, έχοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 22 αθλητών που συμμετείχαν.
Ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.466 πόντους, τερματίζοντας μπροστά από τον Ιάπωνα, Κανέτα, και τον Ρώσο, Ζάικα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03).
Αναλυτικά η οκτάδα που προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
1) Πετρούνιας – 14.466
2) Κανέτα - 14.366
3) Ζάικα – 14.366
4) Τανικάγουα – 14.000
5) Σιμόνοφ – 13.966
6) Μαρέσκα – 13.633
7) Βιγιαφάνιε – 13.500
8) Κοσάκ – 13.500
