Λευτέρης Πετρούνιας: Στον τελικό των κρίκων με την καλύτερη επίδοση

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Μπακού προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο άρχοντας των κρίκων πέρασε ως πρώτος στον τελικό, έχοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 22 αθλητών που συμμετείχαν.

Ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.466 πόντους, τερματίζοντας μπροστά από τον Ιάπωνα, Κανέτα, και τον Ρώσο, Ζάικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03).

Αναλυτικά η οκτάδα που προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1) Πετρούνιας – 14.466

2) Κανέτα - 14.366

3) Ζάικα – 14.366

4) Τανικάγουα – 14.000

5) Σιμόνοφ – 13.966

6) Μαρέσκα – 13.633

7) Βιγιαφάνιε – 13.500

8) Κοσάκ – 13.500

