Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μεγάλο ντέρμπι στο κατάμεστο Telekom Center Athens

Με τη... μητέρα των μαχών ξεκινάει το 2026! Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της Euroleague (21:15, ΝovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στο δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζάλγκιρις, διανύοντας το πιο καλό τους διάστημα στη σεζόν. Πλέον, έχουν ρεκόρ 12-6 και με νίκη στο ντέρμπι θα πιάσουν τους Ισραηλινούς και τη Βαλένθια σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Σύμμαχό τους θα έχουν την κατάμεστη έδρα τους, η οποία θα φιλοξενήσει αγώνα «αιωνίων» για πρώτη φορά μετά τους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο σερί ροζ φύλλα απέναντι σε Βιλερμπάν και Βίρτους, βγαίνοντας από ένα διάστημα κακών αποτελεσμάτων και προβληματικής απόδοσης. Με ρεκόρ 10-7 (και ματς λιγότερο), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 8η θέση, θέλοντας να «σκαρφαλώσει» στη βαθμολογία και να πάρει ψυχολογικό boost με «διπλό» στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον Τάισον Γουόρντ, τον Σακίλ ΜακΚίσικ, και φυσικά τους μακροχρόνια απόντες Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον εδώ και καιρό τραυματία Ματίας Λεσόρ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ, που δεν προπονήθηκε την προηγούμενη μέρα του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Οι τρεις διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το σπουδαίο ντέρμπι είναι ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς.

Η προϊστορία

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κυριαρχεί στη συνολική «παράδοση» των ντέρμπι «αιωνίων», όμως αυτά της Euroleague είναι μέχρι στιγμής «ερυθρόλευκη» υπόθεση. Σε 28 ευρωπαϊκούς αγώνες μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός μετράει 21 νίκες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μόλις 7.

Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα σερί εννέα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία επικράτηση του «τριφυλλιού» ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, σχεδόν πριν πέντε χρόνια.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague:

19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ)

11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα)

27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση

01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση

28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση

28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση

01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο)

20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)

14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)

18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

06/01/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

02/03/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

09/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

04/01/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

06/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική)

03/03/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική)

09/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική)

05/02/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (Ά Φάση, 17η Αγωνιστική)

17/03/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (Β΄ Φάση, 30ή Αγωνιστική)

30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

31/03/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική)

06/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική)

14/03/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

08/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

14/03/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

25/05/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 97-93 Φάιναλ Φορ, «Μικρός» Τελικός

