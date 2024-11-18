Ολυμπιακός: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Σάσα Βεζένκοφ

Εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες θα μείνει ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος, θυμίζουμε, τραυματίστηκε στο χθεσινό (17/11) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.



Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεγάλου δαχτύλου του αριστερού ποδιού του και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 15 ημέρες περίπου.

Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι θα χάσει το παιχνίδι της Πέμπτης (21/11) με την Μπασκόνια, αλλά και το ματς της άλλης εβδομάδας, στη Σερβία, με την Παρτίζαν (28/11) και θα επιστρέψει, αν όλα πάνε καλά, στη «διαβολοβδομάδα» για τα παιχνίδια με Μονακό (εκτός στις 4 Δεκεμβρίου) και Παρί (εντός στις 6 Δεκεμβρίου).

