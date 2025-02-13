Mε Σιώπη και Γερεμέγεφ η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για Βίκινγκουρ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βίκινγκουρ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα Playoffs του Conference League, με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ισλανδική ομάδα. Προχωρώντας σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, ενώ έδωσε φανέλα βασικού στον Σιώπη για πρώτη φορά και έκανε την έκπληξη με την χρησιμοποίηση του Γερεμέγεφ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.



Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Λίλο, Μαξ, Ιωαννίδης, Τετέ, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Φικάι, Μπρέγκου και Νταμπίζας.



Την 11άδα των γηπεδούχων που «κατεβαίνουν» με 3-5-2 απαρτίζουν οι Γιόνσον, Ιμπραϊμαγκιτς, Έκροθ, Θόρκελσον, Άτλασον, Άγκαρσον, Χάφστελνσον, Θράνταρσον, Γκούντγιονσον, Σίγκουρπαλσον, Ινγκιμούνταρσον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.